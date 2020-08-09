القاهرة (زمان التركية)ــ قالت وسائل إعلام إن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وصل القاهرة، اليوم الأحد للقاء مسئولين مصريين وكذلك السفير الأمريكي بالقاهرة.

وتأتي زيارة عقيلة صالح القاهرة بعد أيام من زيارة أجراها إلى المغرب، وسط أنباء عن رغبته في تعديل اتفاق الصخيرات، وسبق تلك الزيارة أخرى قام بها إلى الجزائر، فيما يبدو أنها محاولة لكسب تأييد للحل الذي اقترحه ويكمن في تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يتم اختيارهم من الأقاليم الثلاثة برقة وزان وطرابلس، ورئيس حكومة مستقلة.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط ” إن عقيلة صالح سيبحث إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، ومن المنتظر أن تشمل مباحثات رئيس النواب الليبي بمصر لقاء مع السفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، لبحث التطورات الليبية، وأن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية.

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا كشفت الجمعة عن مشاورات افتراضية، أجراها وفد أمريكي، برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميغيل كوريا، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأمريكي.

–