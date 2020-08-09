الحسكة (زمان التركية)ــ تعرض رتل عسكري لقوات سوريا الديمقراطية “الكردية” لاستهداف اليوم الأحد قرب أحد الحقول النفطية في محافظة الحسكة، ودمرت 4 آليات عسكرية بالهجوم.

وقالت وكالة الأنباء السورية إنه تم استهداف رتل القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على الطريق الواصل بين مدينة الشدادي جنوب الحسكة وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وقالت الوكالة إن “رتل آليات عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) كانت تسير على الطريق الواصلة بين مدينة الشدادي أقصى ريف الحسكة الجنوبي وحقل العمر النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي تم استهدافه من قبل مجهولين وتدمير 4 آليات منه”.

يشار إلى أن سلطات سوريا الديمقراطية كانت أعلنت الأسبوع الماضي توصلها لاتفاق مع شركة نفط أمريكية لاستخراج وتسويق النفط من محافظة الحسكة فيما أعلنت تركيا اعتراضها على الاتفاق ورفضه.

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