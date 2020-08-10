أنقرة (زمان التركية) – أثار برلماني تركي منتمي للحزب الحاكم جدلا عقب إعلانه إجراء فحوصات فيروس كورونا بمعدل مرتين في الأسبوع.

عبر حسابه بموقع تويتر أعلن نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حاجي بيرام ترك أوغلو، إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد ثماني مرات خلال شهر واحد وأن نتائج الاختبار الأخير جاءت إيجابية.

من جهة أخرى اعترض رئيس اتحاد الأطباء الأتراك، سنان أضيامان، وقال في تعليق على تغريدة ترك أوغلو أن إجراء ثمان فحوصات لفيروس كورونا المستجد لشخص واحد خلال شهر أمر مرفوض واصفا إياه بالفضيحة.

وشدد أضيامان على ضرورة كشف المسئولين عما إن كانت الفحوصات التي تم إجرائها وفقا لعناصر الخطر أم أنها أجريت للعاملين في الرئاسة أم العاملين في البرلمان، أضاف: “نطالب السلطات بتوضيح المنطق والمرجع العلمي الذي تم الاستناد عليه في إجراء نائب برلماني فحص فيروس كورونا المستجد لمرتين خلال أسبوع واحد”.

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