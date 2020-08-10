أنقرة (زمان التركية)ــ قالت وكالة الأناضول التركية إن سفينة “أوروتش رئيس” ستبحر قبالة جزيرة قبرص لاستئناف أنشطة البحث السيزمي في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأفادت الوكالة، الإثنين، أن السفينة ستستأنف أنشطة التنقيب شرق المتوسط، برفقة سفينتي “أتامان” و”جنغيز خان” بتاريخ 23 أغسطس/ آب الجاري.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فردا، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

وياتي تحرك السفينة بعد إعلان تركيا استئناف أنشطة التنقيب في المتوسط التي علقتها قبل أسبوع، وذلك عقب توقيع اليونان ومصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال تعليقًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة وأثينا: “الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لا قيمة له بالسنبة لتركيا” وفي أول رد فعل على ذلك قال أردوغان “بدأنا في أعمال التنقيب. وأرسلنا سفينة التنقيب خير الدين باربروس”.

وذكر أن بلاده ستواصل عملها في ضوء الاتفاق الموقع مع ليبيا بكل إصرار. وأوضح أنه أخبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل بأن تركيا ستعيد أعمال التنقيب مرة أخرى في شرق المتوسط في المناطق المتنازع عليها مع اليونان بسبب عدم التزام الأخيرة بالتهدئة.

وأمس أعلنت تركيا أن عددا من القطع البحرية ستجري تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة شرق المتوسط في الفترة بين 10-11 أغسطس/ آب الجاري؛ في إجراء يأتي عقب إعلان اليونان ومصر توقيع مذكرة ترسيم حدود بحرية.

وزارة الدفاع التركية نشرت تحذيرًا بحريًا جديدًا (Navtex)، أعلنت فيه أنها ستطلق أعمال تدريبات بالذخيرة الحية للقوات البحرية في مناطق شرق المتوسط، مشيرة إلى أن سفن التنقيب التركية ستواصل أعمالها في المنطقة بشكل طبيعي.

وقالت وسائل إعلام تركية إن التدريبات تأتي ردًا على توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان الخميس الماضي، فيما بيشير إلى أنه استعراض تركي بالمتوسط مفاده لن نوقف التنقيب عن النفط.

وتعترض اليونان وجمهورية قبرص على أنشطة التنقيب التركية وتقول إنها تنتهك جرفها القاري، فيما تقول أنقرة إنها تحمي حثوث القبارصة الأتراك في شمال جزيرة قبرص.

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