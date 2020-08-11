واشنطن (زمان التركية) – رفعت الولايات المتحدة مستوى تحذير السفر إلى تركيا للمستوى الثالث بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي، وأكدت على مواطنيها عدم السفر إلى المدن التركية دون وجود ضرورة لذلك.

مركز السيطرة على الأوبئة والوقاية (CDC) نشر التحذير السفر إلى تركيا على موقعه الإلكتروني.

وأوضح المركز في تحذيره أن مستوى التحذير من السفر إلى تركيا رُفع إلى المستوى الثالث، بسبب ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا داخل تركيا، مشيرًا إلى أن تركيا أضيفت إلى عدد من الدول الموبئة المحذور السفر إليها مثل نيكاراجوا والهند وإندونيسيا وسنغافورا وكوريا الجنوبية.

وأكد البيان على ضرورة عدم السفر إلى تركيا إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت تركيا تأمل إعادة فتح حدودها مع أمريكا ودول الاتحاد الأوربي، لاستقبال السياح، إلا أن ارتفاع الإصابات مجددا لا يبشر بإمكانية تحقق ذلك في وقت قريب.

وشهدت تركيا خلال الأسبوع الأخير تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا أعلى من 1000 حالة يوميا.

ومساء أمس الاثنين، تم تسجيل 1193 حالة إصابة جديدة، و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في تركيا.

وبحسب التقارير المعلنة فقد تراجعت أعداد السائحين القادمين إلى تركيا بنحو 99% خلال أبريل/ نيسان، و99% خلال شهر مايو/ أيار، و96% خلال شهر يونيو/ حزيران، عند مقارنتها بنفس الفترة العام الماضي.

أمَّا إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري فقد تراجعت بنسبة 11.4% لتسجل 4 مليارات و101 مليون و206 ألف دولار أمريكي.

وحتى الآن تركيا ليست ضمن قائمة الدول التي صنفها الاتحاد “آمنة” وسمح لمواطنيها بدخول أراضيه، بعد إغلاق استمر اشهراً إثر تفشي وباء كورونا.

وينظر المسئولين الأتراك إلى توصيات الحكومات بعدم السفر إلى تركيا باعتبارها مؤامرة دون الأخذ في الاعتبار حالات الاصابة اليومية المرتفعة.

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