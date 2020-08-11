دمشق (زمان التركية)ــ قالت وكالة الأنباء السورية إن رتلاً عسكريا أمريكيا محملا بمواد وتعزيزات لوجستية دخل إلى محافظة الحسكة الغنية بالنفط شمال شرق سوريا.

وقالت الوكالة إن التعزيزات العسكرية قدمت من غرب العراق عبر معبر الوليد في محافظة الأنبار.

ودخل الرتل العسكري الأمريكي الليلة الماضية متضمنا صهاريج وعربات مدرعة محملة بمواد لوجستية وعبر إلى تل حميس بريف القامشلي الجنوبي ليكمل الطريق باتجاه القواعد العسكرية في تل بيدر شمال الحسكة.

وأدخلت القوات الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر الخارجة عن سلطة دمشق.

وقالت الوكالة إن هدف التعزيزات الأمريكية في منطقة الجزيرة السورية -شرق الفرات- “سرقة النفط والثروات الباطنية السورية”.

يشار إلى أن سلطات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات كانت أعلنت الأسبوع الماضي توصلها لاتفاق مع شركة “Delta Crescent Energy LLC” الأمريكية لاستخراج وتسويق النفط.

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