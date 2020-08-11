أثينا (زمان التركية)ــ قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في الطلب المقدم إلى الاتحاد الأوربي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن تركيا تهدد السلم والاستقرار في بالده وقبرص وشرق البحر المتوسط.

وكان وزير الحارجية قال عقب اجتماع عقده مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء إنه سيتقم بالطلب إلى الاتحاد الأوربي، وأن “الاجتماع يجب أن يركز على عدوان تركيا المتزايد وسلوكها غير القانوني”بينما دعا تركيا أيضًا إلى الانسحاب من الجرف القاري اليوناني.

وقال دندياس إن طلب عقد اجتماع الاتحاد الأوروبي يأتي “في وقت يتسم فيه التهديد التركي الواضح للسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط ​​واليونان وقبرص” ، على الرغم من التزام اليونان بالمحادثات على أساس القانون الدولي وقانون جمهورية الكونغو الديمقراطية. البحر”.

وشدد على أن تركيا أثبتت أنإعلانها الاستعداد للمحادثات كان “غير صادق ومتكلف” ، واتهم أنقرة بـ “الابتعاد عن الأفكار الحديثة التي تقوم عليها دول القرن الحادي والعشرين”. كما اتهم تركيا بتطبيق سياسة التهديد العسكري، والاستمرار في دورها المزعزع للاستقرار، و “السعي لفرض الأمر الواقع”.

وقال وزير الخارجية، هناك شيء واحد مؤكد، “لن نقبل الأمر الواقع ، ولن يكون هناك تسامح مع تصرفات تركيا.” علاوة على ذلك ، قال: “نحن نوضح أن اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية. وندعو تركيا للانسحاب من الجرف القاري اليوناني”. وفق وكالة الأنباء اليونانية.

وبحسب إشعار “نافتكس” للبحرية التركية ستقوم السفينة “أوروتش رئيس” وسفينتان أخرتان بأعمال تنقيب بالمنطقة بداية من 10 وحتى 23 أغسطس الجاري.

وتأتي التحركات التركية عقب إعلان أثينا والقاهرة إبرام اتفاق بحري يحدد مناطق الصلاحية الاقتصادية لكل منهما في البحر المتوسط.

كان الرئيس رجب أردوغان قد أدلى بتصريحات يوم الجمعة اعترض خلالها على اتفاقية ترسيم الحدود التي أعلنت اليونان ومصر توقيعها قبلها بيوم، وقال ردا على ذلك أن بلاده “عاودت استئناف أعمال التنقيب نظرا لعدم التزام الأطراف الأخرى بوعودها” مشيرا إلى عدم اعترافه بالاتفاقية.

ولم يستبعد بيتر ستانو الناطق باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاستجابة لطلب اليونان عقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية للرد على التهديدات التركية في شرق المتوسط، موضحاً في الوقت نفسه أن الاجتماع غير الرسمي المقرر مسبقاً في برلين يوم 27 سيكون فرصة ملائمة لمناقشة الأمر ذاته.

وقال الناطق إن وزراء الخارجية في الاتحاد بصدد مناقشة طيف واسع من الإجراءات الممكن اتخاذها في حال استمرت تركيا في إحداث توتر بالمتوسط.

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