القاهرة (زمان التركية)ــ تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً من الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بحثا خلاله مجمل الأوضاع والتطورات الراهنة في الصومال، والدور الذي تقوم به الجامعة دعماً للصومال على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إن الرئيس فرماجو عبر عن تقديره لالتزام الجامعة بالوقوف مع الصومال وكل ما تقدمه من مساندة لتثبيت أركان الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد؛ كما أثنى بصفة خاصة على الجهد الذي تقوم به الجامعة لمساعدة الصومال في مضمار إعفائه من ديونه الخارجية، واستمرارها في حشد الدعم الدولي والعربي لتمكين الصومال من تنفيذ خططه الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك في سبيل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان أن أبو الغيط أعاد التأكيد للرئيس فرماجو على التزام الجامعة بمواصلة جهدها دعماً للصومال واستقراره وتعافيه الاقتصادي، والاستمرار في الدفع نحو تخفيف عبء الديون الخارجية التي تثقل كاهل الدولة الصومالية، بما في ذلك من خلال اجتماع موسع ستنظمه الأمانة العامة – برئاسة أبو الغيط ووزير مالية الصومال – مطلع شهر سبتمبر القادم لتناول هذا الموضوع بمشاركة الدول العربية والصناديق العربية الدائنة للصومال.

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