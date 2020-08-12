أنقرة (زمان التركية) – كذب محافظ البنك المركزي التركي السابق، دورموش يلماز، الادعاء الذي يكرره الرئيس رجب أردوغان كل فترة بشأن طلب صندوق النقد الدولي الاقتراض من تركيا.

أردوغان قال مرة أخرى خلال مؤتمر صحفي أمس الأول: “طلب صندوق النقد الدولي منّا 5 مليارات دولار أمريكي. وزير الاقتصاد آنذاك (علي باباجان) سألني، هل نقدم لهم القرض؟ قلت له: نعم فلنعطهم القرض، نحن لم نطلب قرضا من البنك الدولي لأنه من يحصل على قرض اليوم، غدًا سيحصل على التعليمات”.

المحافظ السابق للبنك المركزي والبرلماني عن حزب الخير في البرلمان، دورموش يلماز علق قائلًا: “أقل كلمة يمكنني استخدامها للتعليق على هذه التصريحات أن هذا كذب”.

وأكد أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من تركيا قرضًا، مشيرًا إلى أن موازنات البنك المركزي التركي لا تحتوي على أي تفاصيل بخصوص هذا الأمر.

وفصل قائلا: صندوق النقد الدولي قرر تشكيل مصدر احتياطي في أعقاب أزمة عام 2008 الاقتصادية، وطلب من الدول الأعضاء تقديم تعهدات بتوفير تمويل عند اللزوم، مؤكدًا أن الصندوق تراجع عن هذه الخطوة فيما بعد.

يشار إلى أن دورموش يلماز سبق أن كذب تصريحا لأردوغان في عام 2018 بخصوص الموضوع ذاته.

ويزداد الحديث عن لجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي مع عجزها عن تدبير تمويل لسداد ديونها الخارجية.

ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.

ونجحت تركيا في توفير 10 مليار دولار أمريكي فقط من مفاوضات التبادل والمقاصة مع قطر، وتنتظر تحقيق خطوة مشابهة أيضا مع الصين وبريطانيا واليابان.

وفي يونيو/ حزيران الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشا بنسبة 5 في المائة في عام 2020، ونموا بنسبة 5 في المائة في عام 2021.

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