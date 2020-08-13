أنقرة (زمان التركية)ــ ناقش الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم الخميس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أزمة شرق المتوسط.

وتباحث أردوغن وميركل حول الموضوع خلال اتصال هاتفي، وفق ما كشفت الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وميركل تناولا عددا من القضايا والمسائل الاقليمية وعلى رأسها ملف شرق المتوسط.

وأوضحت في بيان أن أردوغان أكد لميركل، رغبة تركيا في حل الخلافات القائمة شرق المتوسط بالحوار ووفقا للقوانين الدولية.

وسبق أن تدخلت ألمانيا لخفض التوتر بين تركيا واليونان والتمهيد للتفاوض بينهما، لكن تسبب الكشف عن توقيع أثينا والقاهرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، في إعلان تركيا وقف المباحثات مع اليونان وبدء التنقيب في شرق المتوسط.

وكان أردوغان قال في وقت سابق اليوم الخميس إنه يدعو الجهات المعنية للحوار والتفاوض حول شرق المتوسط للتوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، محذراً من تجاهل حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في المنطقة.

وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: “لسنا من يفاقم حالة التوتر في المتوسط بل عقلية اليونان وقبرص الرومية اللتين تحاولان تجاهل تركيا وقبرص التركية ” وقال: “الحل في شرق المتوسط يأتي عبر الحوار والتفاوض والتصرف السليم لإيجاد صيغة ترضي كل الأطراف”.

ويعقد الاتحاد الاوروبي، الجمعة اجتماعا استثنائيا لمجلس الشؤون الخارجية استجابة لطلب اليونان، بعد إعلان تركيا التنقيب في شرق المتوسط.

وأعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في جوزيب بوريل أنه في تغريدة عبر تويتر أن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقش “القضايا العاجلة” حيث “سنتناول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والانتخابات الرئاسية البيلاروسية والتطورات في لبنان”.

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