أنقرة (زمان التركية) – تشير إحصاءات وزارة التعليم التركية إلى تراجع نسبة اختيار الطلاب وأولياء أمروهم لمدارس “إمام وخطيب” الدينية إلى 11 في المئة، حيث تصدرت المدارس الثانوية الأكاديمية اختيارات نحو 70 في المئة من الطلاب.

ونشرت وزارة التعليم التركية تقرير نتائج اختبار الانتقال للمرحلة الثانوية الذي شارك فيه نحو مليون و472 ألف و88 طالبا، حيث تصدرت الثانوية الفنية اختيارات 46.7 في المئة من الطلاب في حين تصدرت مدارس إمام وخطيب الدينية التي تخرج منها الرئيس أردوغان أيضا، اختيارات 11.1 في المئة من الطلاب.

وشكل خريجي مدارس إمام وخطيب الإعدادية 50.61 في المئة من الطلاب الذين التحقوا بمدارس أئمة الخطباء الثانوية.

وامتلأت مقاعد المدارس الفنية ومدارس العلوم الاجتماعي ومدارس الأناضول الثانوية التي تقبل الطلاب باختبارات.

وعقب صدور النتائج نشر وزير التعليم، ضياء سلجوق، تغريدة عبر تويتر زعم خلالها أن نسبة امتلاء مدارس إمام وخطيب الثانوية “الأناضولية” (التي تختلف عن العادية من حيث عدد المواد وتدريس الأنجليزية) قاربت 99.8 في المئة، على الرغم من تراجع اختيارها، مما أثار رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أردوغان يعتبر مدارس إمام وخطيب من أهم الوسائل التي يستخدمها لتحقيق مشروعه المسمى بـ”إخراج جيل متدين”، إلا أن الدراسات وكذلك كتاب إسلاميون مقربون من الحكومة، وعلى رأسهم يوسف كابلان، يقولون إن أردوغان فشل في تحقيق هذا الهدف.

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