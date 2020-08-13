أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تم القبض على 20 من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني “الإرهابي” في منطقة تنفيذ عملية غصن الزيتون في شمال سوريا.

بيان وزارة الدفاع التركية قال إنه تم اعتقال المسلحين الأكراد قبل أن ينفذوا مخططات ضد القوات التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: “نواصل أعمالنا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لحدودنا ولإخوتنا السوريين. لقد ألقي القبض على 20 إرهابيًا من تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، ثبت تورطهم في أعمال إرهابية في منطقة عمليات غصن الزيتون، قبل أن ينفذوا مخططاتهم الإرهابية”.

وكانت تركيا سيطرت على منطقة عفرين في شمال سوريا بعملية عسكرية أطلقت عليها غصن الزيتون، أنهت من خلالها سيطرة “وحدات حماية الشعب الكردية” التي تتهمهم تركيا بالانتماء لحزب العمال الكردستاني.

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