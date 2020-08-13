أنقرة (زمان التركية) – أعلنت تركيا أنها توصلت لاتفاق مع السلطات في ليبيا بخصوص مستحقات الشركات التركية والمشاريع غير المكتملة.

وزيرة التجارة التركية، روهحصار باكجان، أعلنت اليوم الخميس توقيع وثيقة مهمة مع ليبيا فيما يخص العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقالت باكجان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الليبية، طاهر الجهيمي: “الوثيقة الموقعة بمثابة اللائحة الارشادية لاختتام المفاوضات بين الشركات التركية والليبية بشكل سيؤدي للتوصل إلى حل. نرى أنه لم يعد هناك أية عقبات تمنع إنهاء المفاوضات بين الشركات التركية ونظيرتها الليبية بشكل مثمر وذلك بفضل الوثيقة الموقعة”.

وأوضحت أن التفاهمات تهدف لاستمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، و حل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.

وأشارت أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب توقفت ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها.

واستغلت تركيا وجود وديعة للبنك المركزي الليبي في تركيا للضغط على حكومة الوفاق الوطني من أجل سداد ديون لصالح شركاتها بعد أن توقفت مشاريعها بسبب الحرب الأهلية.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، واستفادت من ذلك في إبرام اتفاقات معها تتعلق بالحدود البحرية وفرت لها غطاء للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط خارج حدودها.

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