إسطنبول (زمان التركية) – دعا البروفيسور حسن أونال، عضو هيئة التدريس في قسم العلاقات الدولية بجامعة مال تابه في تركيا، حكومة حزب العدالة والتنمية للجوء إلى روسيا من أجل احتواء الخلاف مع مصر.

وكانت مصر واليونان وقعتا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة الأسبوع الماضي، الأمر الذي أزعج تركيا كثيرا.

تصريحات البروفيسور حسن أونال نشرتها صحيفة”آيدنلك” التركية، الذراع الإعلامي لحزب الوطن اليساري في تركيا.

البروفيسور حسن أونال أكد تركيا تأخرت في التوصل لاتفاق مع مصر، قائلًا: “لو كانت تركيا اتفقت مع مصر، ووقعت اتفاقًا بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، لما تمكنت اليونان من فعل شيء. في الوقت الذي تنشغل فيه تركيا في العديد من الجبهات، استفادت اليونان من هذا التشتت. وتسعى لتحقيق المزيد من الاستفادة كلما زاد التوتر على الجبهات التي تنشغل فيها تركيا. وتطمح بإعادة الوضع الذي كان في القرن التاسع عشر”.

وطالب أونال الحكومة التركية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية وأن تقدم ضمانًا بعدم التلاسن مرة أخرى، من أجل التمهيد لبدء التفاوض مع القاهرة.

وقال أونال: “على تركيا أن تتوصل لاتفاق مع إسرائيل أولًا، لأن هذا سيسهل عملنا. وسنصل إلى اتفاق بشأن ليبيا. يجب علينا تقييم كافة الخيارات المتاحة من أجل الاتفاق مع مصر. العلاقات بين مصر وروسيا جيدة، والعلاقات بين السيسي وبوتين جيدة، ومن الممكن أن نلجأ إلى وساطة روسية من أجل الاتفاق مع مصر”.

ويأتي التقرير الذي نشرته “آيدنليك”، بعد يوم واحد فقط من تصريحات نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتراك، التي طالب فيها حكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان للتصالح مع مصر حتى تتمكن تركيا من الوقوف أمام اليونان في أزمة شرق المتوسط، على حد تعبيره.

وكان الرئيس رجب أردوغان اعترض على اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة الخميس الماضي بين أثينا والقاهرة وقال ردا على ذلك أن بلاده “عاودت استئناف أعمال التنقيب نظرا لعدم التزام الأطراف الأخرى بوعودها” مشيرا إلى عدم اعترافه بالاتفاقية.

وبحسب إشعار “نافتكس” للبحرية التركية ستقوم السفينة “أوروتش رئيس” وسفينتان أخرتان بأعمال تنقيب بالمنطقة بداية من 10 وحتى 23 أغسطس الجاري.

ووجه الاتحاد الاوروبي، الأربعاء دعوة إلى مجلس الشؤون الخارجية لاجتماع استثنائي يوم الجمعة، استجابة لطلب اليونان، بعد إعلان تركيا التنقيب في شرق المتوسط.

وأعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في جوزيب بوريل أنه في تغريدة عبر تويتر أن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقش “القضايا العاجلة” حيث “سنتناول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والانتخابات الرئاسية البيلاروسية والتطورات في لبنان”.

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