أنقرة (زمان التركية) – كشف مجلس الأمن والسلامة المهنية للعامين في تركيا (İSİG) أن الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري شهدت وفاة ما لا يقل عن 1098 عاملًا في حوادث عمل.

ووفق بيان مجلس الأمن والسلامة المهنية، كان شهر أبريل/ نيسان الماضي أكثر الأشهر تسجيلًا لحالات وفاة العاملين في حوادث العمل بعدد 212 حالة وفاة، بينما جاء شهر مارس/ آذار من العام نفسه كأقل شهر تسجيلًا لحالات الوفاة بعدد 113 حالة.

وتعتبر حالات الوفاة التي سجلت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري أكثر من حالات الوفاة التي سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي بعدد 1004 حالات وفاة في حوادث عمل.

وخلال شهر يوليو/ تموز بلغ عدد المتوفين في حوادث العمل 164 حالة، 161 منهم رجال، و3 نساء؛ بجانب 7 أطفال.

وتعد سكاريا في منطقة مرمرة أكثر مدن تركيا تسجيلًا لحالات الوفاة نتيجة حوادث العمل بعدد 11 حالة، وتلتها مدينة إسطنبول بعدد 9 حالات، ثم مدينة كوجالي بعدد 8 حالات ومعها مدينة بورصا.

في تركيا تشير هيئة التأمين الاجتماعي أيضًا إلى أن نسبة الوفيات مرتفعة أثناء العمل.

وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال الاشتغال في وظائف لا تتوفر بها أدني معدلات السلامة المهنية.

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