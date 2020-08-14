غوغل تحتفي بنجم الكوميديا “فؤاد المهندس”

ويعد فؤاد المهندس من أشهر ممثلي السينما المصرية والعربية، إذ اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية، وشكل ثنائيا ناجحا مع زوجته السابقة شويكار.

واشتهر الفنان الراحل بتقديم برنامج إذاعي في فترة الخمسينات والستينات وهو برنامج “ساعة لقلبك”، وكان من أشهر البرامج الفكاهية في الإذاعة المصرية.

وعلى مدى 5 عقود، اشتهر فؤاد المهندس بتقديم العديد من المسرحيات والأفلام السينمائية، من بينها مسرحية سيدتي الجميلة وفيلم أخطر رجل في العالم.