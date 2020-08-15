أنقرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية تركي، مولود تشاوش أوغلو، إن سويسرا تقدمت بعرض وساطة بين تركيا واليونان من أجل حل أزمة شرق المتوسط المتصاعدة، مشيرًا إلى أن بلاده وافقت على المقترح السويسري.

تصريحات تشاوش أوغلو جاءت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره السويسري إغنازيو كاسيس، على هامش الزيارة التي أجراها إلى العاصمة فيينا.

تشاوش أوغلو أكد أن بلاده وافقت على أن تقوم سويسرا بدور الوساطة من حيث المبدأ، لحل الأزمة المشتعلة مع الجارة اليونانية، قائلًا: “لم نكن مؤيدين للتوترات المتصاعدة مع اليونان. إذا قامت اليونان بأي عمل استفزازي، سنرد بالمثل”.

ويأتي الإعلان عن الوساطة السوريسرية رغم أن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ، قال الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن على الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم علاقاته مع تركيا في ضوء التوترات التي تحدثها في شرق المتوسط.

وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة، قال تشاوش أوغلو: “على الاتحاد الأوروبي ألا يواسي اليونان أكثر من ذلك، وإنما عليه بدلًا من ذلك أن يدعم الدبلوماسية وإعمال العقل”.

وأكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة، عن دعم أوروبا لقبرص واليونان، مطالبا تركيا بتهدئة فورية والانخراط في المفاوضات.

وانهارت وساطة ألمانية بين أنقرة وأثينا عقب إعلان اليونان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، إذ أعلنت تركيا وقف المفاوضات مع اليونان، وقال الرئيس رجب أردوغان الذي رفض الاتفاقية إنه قرر استئناف أعمال التنقيب في شرق المتوسط.

وحول إعلان فرنسا زيادة التواجد العسكري في منطقة شرق المتوسط، بشكل مؤقت، ردًا على أعمال التنقيب التي تقوم بها تركيا في المناطق المتنازع عليها مع اليونان، قال تشاوش أوغلو: “على فرنسا أن تتجنب الخطوات التي تزيد التوتر. لن يتمكنوا من الوصول إلى أي شيء بأعمال البلطجة هذه. وأود أن أقول أن هذا النوع من الخطوات لن يكون له أي تأثير على تركيا”.

وأرسلت فرنسا إلى شرق المتوسط فرقاطة وطائرتين حربيتين.

وقبل أربعة أيام وقع هجوم في شرق المتوسط أسفر إصابة 3 أتراك، حيث أطلقت عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق تركي، وفق ما أعلن خفر السواحل التركي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد اليونان خلال تصريحاته أمس الجمعة، وقال: “إذا استمر الأمر هكذا، فسيكون الرد عليهم بالمثل. لن يكون بإمكاننا الوقوف مكتوفي الأيدي”.

وبحسب إشعار “نافتكس” للبحرية التركية تقوم السفينة “أوروتش رئيس” وسفينتان أخرتان بأعمال تنقيب بالمنطقة بداية من 10 وحتى 23 أغسطس الجاري.

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