القاهرة (زمان التركية)ــ وقع حادث مأساوي في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم السبت، إذ انهار عقار في شارع قصر النيل الحيوي مسفرا عن وقوع ضحايا.

ووفق تقارير انهار العقار رقم 50 في شارع قصر النيل والمُكون من 5 طوابق.

وتم إنقاذ 14 شخصًا، وإسعاف شخصين بالموقع، ونقل اثنين للمستشفى، وحتى الآن لم يتم ذكر وقوع وفيات.

ووفق صحيفة (المصري اليوم) كان العقار المنهار يضم شركة صرافة بالدور الأول، ومصنع ومحلات ملابس، ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وحضر إلى موقع الحادث محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، اللواء أشرف الجندي، لمتابعة عمليات الإنقاذ.

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