أنقرة (زمان التركية) – تواصل إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تركيا الارتفاع الذي سجلته بداية هذا الشهر وسط تخوف من موجة ثانية.

وزارة الصحة التركية كشفت عن تسجيل 1226 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و22 حالة وفاة، مساء أمس الجمعة.

وكانت إصابات كورونا في تركيا حتى يوم 3 أغسطس/ آب الجاري أقل من ألف حالة طول شهرين.

وزير الصحة فخر الدين كوجا، أوضح أن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بوباء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 246 ألفًا و861 حالة، و أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 5934 حالة، بعد تسجيل 22 حالة وفاة جديدة.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 228 ألفًا و980 حالة، بعد تسجيل 923 حالة تعافي جديدة.

وكشف كوجا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها، ارتفع إلى 5 ملايين و592 ألفًا و72 تحليلًا، بعد إجراء 70 ألفًا و192 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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