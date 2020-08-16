أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت نسبة تأييد الأتراك لتحالف الجمهور الحاكم إلى 46.8 في المئة، حسب نتائج أحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة أكسوي للأبحاث واستطلاعات الرأي.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات برلمانية بالوقت الراهن.

أوضح 35.1 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية الحاكم في حين أفاد 6.6 في المئة منهم أنهم سيصوتون إلى حزب الحركة القومية.

ويأتي استطلاع الرأي الجديد عقب قرار تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، الذى رفع شعبية أردوغان محليا لدى الإسلاميين والقوميين وحظي باهتمام دولي كبير.

وفي حال توزيع الأصوات التي لم تحدد موقفها الانتخابي بعد فإن نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية سترتفع إلى 38.3 في المئة في حين سترتفع أصوات حزب الحركة القومية إلى 8.5 في المئة.

وشهد استطلاع الرأي أيضا سؤال المشاركين عن الشخص الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات رئاسية.

وتضمنت قائمة المرشحين رجب طيب أردوغان وأكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش وعلي باباجان وعبد الله جول وميرال اكشينار وصلاح الدين دميرتاش وأحمد داود أوغلو.

وحظى أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش بنسب تأييد مرتفعة بجانب أردوغان.

–