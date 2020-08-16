أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم حول استعداد قيادي سابق بحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، لتأسيس حزب سياسي جديد.

وتقول معلومات إن رئيس بلدية شيشلي السابق، مصطفى ساريجول، يؤسس حزبا جديدا، وتوصلت وسائل الإعلام إلى صور لمقر الحزب الذي يزعم تأسيس ساريجول له.

الأنباء المتداولة تتحدث عن أن الحزب الجديد سيحمل اسم “حركة تغيير تركيا (TDH)”.

يأتي ذلك عقب الإعلان الأسبوع الماضي عن “الحراك الوطني في ألف يوم” الذي أطلقه محرم إنجه القيادي في حزب الشعب الجمهوري، بعد أن قالت شائعات إنه يسعد لتأسيس حزب جديد.

وقالت تقارير إن ساريجول، الذي استقال من صفوف حزب الشعب الجمهوري في يناير/ كانون الثاني من عام 2019، بدأ الاستعداد لتأسيس حزب سياسي جديد.

وتقول التقارير إن ساريجول سيعلن من مدينة شرناق تأسيس الحزب رسميا.

وتشير الصور التي حصلت عليها وسائل الإعلام إلى اختيار ساريجول مبنى مؤلف من سبعة طوابق على مساحة 14 ألف مترمربع مقرا للحزب المزعوم.

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