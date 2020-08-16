أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الصحة في تركيا إنها سجلت يوم السبت أعلى رقم إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” منذ 45 يوما.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، كشف أنه تم تسجيل 1256 حالة إصابة كورونا و21 حالة وفاة جديدة.

وارفعت إصابات فيروس كورونا هذا الشهر وتجاوزت ألف إصابة يوميا.

وكشف الوزير أن إجمالي الإصابات بلغ 248 ألفًا و117 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 5955 حالة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 229 ألفًا و972 حالة، بعد تسجيل 992 حالة تعافي جديدة.

وكشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس ارتفعت إلى 5 ملايين و659 ألفًا و286 تحليلًا، بعد إجراء 67 ألفًا و214 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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