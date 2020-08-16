أنقرة (زمان التركية) – وصف رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهوية التركية، فخر الدين ألتون، وجود ضريح القائد البحري العثماني “تورغوت رئيس” في العاصمة الليبية طرابلس التي استولى عليها بعد محاصرتها، بمثابة “رمز للصداقة” بين شعبي البلدين.

فخر الدين ألتون قال في تغريدة عبر تويتر: “قبل 469 عاما، حاصر القائد تورغوت رئيس، أحد قادة البحرية العثمانية، طرابلس وبعد يوم وبالتحديد في 15 أغسطس 1551 استولى عليها… وجود ضريحه حاليا في طرابلس هو رمز صداقة وأخوة بين الشعبين”.

سليمان شاه هو جد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية ووالد أرطغرل غازي، ويوجد لسليمان شاه قبران عسكريان. وكان الضريح قد وضع تحت السيطرة التركية بموجب معاهدة أنقرة التي وقعت عام 1921 بين تركيا وفرنسا دولة الانتداب على سوريا. ويعتقد أن الذي في قبر سليمان شاه ليس سليمان شاه جد عثمان غازي، بل توجد أراء مختلفة تقول بأنه والد قلج أرسلان الأول سليمان بن قتلمش.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

يشار إلى القوات المسلحة التركية كانت قد توغلت داخل الأراضي السورية في فبراير/ شباط 2015، وقامت بنقل ضريح سليمان شاه جد عثمان الأول ووالد أرطغرل غازي مؤسس الدولة العثمانية، بعد أن سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مساحات شاسعة من شمال سوريا.

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