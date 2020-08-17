بروكسل (زمان التركية) – انتقد الممثل السامي لسياسات الأمن والعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إعلان تركيا الجديد عن التنقيب في شرق المتوسط ودعاها إلى وقف أنشطتها على الفور.

جوزيب بوريل قال إن نشر تركيا الإنذار البحري الأخير “Navtex” يتسبب في زيادة التوتر في منطقة شرق المتوسط، داعيًا تركيا للدخول في حوار شامل لحل الأزمة.

كانت الحكومة التركية قد نشرت إنذارًا بحريًا جديدًا بأن سفينة يافوز ستجري أعمال مسح سيزمي وتنقيب عن المواد البترولية في الفترة بين 18 أغسطس/ آب الجاري و15 سبتمبر/ أيلول المقبل في جنوب غرب الجزيرة القبرصية.

من جانبه أكد الممثل السامي لسياسات الأمن والعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن استمرار تركيا في أنشطتها وإصرارها تسبب في المزيد من التوتر في منطقة شرق المتوسط، مطالبًا تركيا بوقف أنشطتها للتنقيب والمسح في المنطقة والدخول في حوار شامل مع الاتحاد الأوروبي.

ويأتي إرسال تركيا سفينة يافوز للتنقيب في شرق المتوسط، بعد إشعار بحري آخر الأسبوع الماضي يفيد بإرسال السفينة “أوروتش رئيس” وسفينتان أخرتان للقيام أعمال تنقيب بداية من 10 وحتى 23 أغسطس الجاري.

وانزعج الرئيس التركي رجب أردوغان من إعلان مصر واليونان توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، وردا على ذلك أعلن تعليق المفاوضات مع أثينا واستئناف التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.

والجمعة، أكد الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجيته، على دعم أوروبا لقبرص واليونان، مطالبا تركيا بتهدئة فورية والانخراط في المفاوضات.

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