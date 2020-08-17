برلين (زمان التركية) – كشف بطل أوروبا في رياضة الملاكمة، أونصال أريك، أنه تلقى تهديدًا بالقتل بعد أن نشر انتقادات حادة لحكومة حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.

أونصال أريك المقيم في ألمانيا، والحاصل على بطولة العالم للملاكمة، كان قد انتقد أنشطة هيئة الشؤون الدينية التركية داخل ألمانيا، والتي تستهدف التجسس على المواطنين الأتراك المعارضين للرئيس أردوغان ونظامه.

أريك قال في تصريحات صحفية له أنه وجد ظرفًا مثبتا على زجاج سيارته، وبداخله عيار ناري، وخطاب يحمل تهديدات صريحة له.

وقال أريك عبر تويتر: “وجدت ظرفًا على زجاج سيارتي اليوم. كان بداخله عيار ناري. تلقيت سلامكم…”.

أضاف أريك في تصريحات مع جريدة “جمهوريت” التركية: “هذا الأسبوع قلت للصحف الألمانية رأيي عن الاتحاد الإسلامي التركي “ديتيب” التابع لهيئة الشؤون الدينية التركية في ألمانيا. وأوضحت أن المساجد التابعة لهذه المؤسسة تمارس السياسة أكثر من الأمور الدينية، وأن نظام أردوغان يتدخل في عمل هذه المساجد، وأن هيئة الشؤون الدينية لم تعد كما كانت من قبل. ونتيجة ذلك تلقيت تهديدا بالقتل”.

وأكد أريك أنه لا يشتبه في شخص بعينه، موضحًا أن من قاموا بذلك العمل هم أشخاص مقربون ومؤيدون لحزب العدالة والتنمية وأردوغان.

وأوضح أريك أنه تلقى تهديدات سابقة، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها تهديدا بهذا الشكل الصريح.

وقال: “نعم تصلني تهديدات كثيرة. والأكثر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن لا أبالي بهذه التهديدات… لا يمكن لأحد أن يشتري ذمتي بالمال. لم أجد شرفي هذا في الشارع كي أبيعه”.

وواجه الملاكم التركي عام 2017 تهديدات بالقتل ورفعت ضده دعوى قضائية بتهمة إهانة الرئيس أردوغان لأنه دعا إلى التصويت بالرفض على تعديلات الدستور لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

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