(زمان التركية)ــ ألقت الشرطة التركية مرة أخرى القبض على الكاتب الصحفي هاكان أيجون، في ولاية موغلا بعد أيام من الإفراج عنه.

هاكان أيجون أعلن عن اعتقاله عبر تويتر، قائلا: “ألقت قوات خفر السواحل القبض علي مرة أخرى على متن قاربي، في القضية نفسها التي صدرت فيها براءتي من قبل. وتم إرسالي إلى النيابة العامة في داتشا، ثم أطلق سراحي مرة أخرى”.

أيجون رئيس تحرير قناة “خلق تي في” الإخبارية، كان قد ألقي القبض عليه خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن نشر عبر تويتر تغريدة قصيرة قال فيها: “آه يا من تنشرون أرقام حسابات البنك”، في تهكم منه على حملة “نحن نكفي أنفسنا يا تركيا” التي أطلقا الرئيس رجب أردوغان لجمع تبرعات لمواجهة أزمة كورونا، وخصص رقم حساب بنكي لجمع التبرعات.

على خلفية التغريدة ألقي القبض عليه، وصدرت في حقه مذكرة اعتقال، ثم أفرج عنه، ليتم اعتقاله مرة أخرى أمس الأحد في بلدة داتشا التابعة لمدينة بودروم في ولاية موغلا على خلفية القضية نفسها.

وتعرض الرئيس رجب أردوغان لانتقاد واسع عندما أطلق حملة التبرعات في مارس/ آذار الماضي، إذ قال معارضون إن على الدولة تحمل مسئوليتها تجاه المواطنين لا طلب التبرعات منهم.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا رقابة صارمة، وهناك مشروع قانون أقره البرلمان يفرض غرامات مالية ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي في حال عدم استجابتها لطلبات الحكومة بإزالة محتوى أو حظر حسابات.

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