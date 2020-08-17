أنقرة (زمان التركية) – وجهت سيدة من سكان ولاية ريزه مناشدة للرئيس التركي، رجب أردوغان، طالبته بتقديم المساعدة لها بعد إنجابها ثلاثة أطفال استجابة لدعوته التي سبق وأن أطلقها لتشجيع الأسر التركية على إنجاب المزيد من الأطفال.

وخلال زيارته إلى ريزه أجرى أردوغان زيارة تفقدية للأعمال التي تنفذها وزارة البيئة والتخطيط العمراني بمنطقة أيدار يايلاسي التابعة لبلدة شاملي هامشين بالمدينة.

وألقى أردوغان التحية على مجموعة من المواطنين الذين احتشدوا في بلدة جونايسو، وفي تلك الأثناء طالبت سيدة أردوغان بتقديم العون لها قائلة: “أسميت نجلي طيب. لقد طالبتَنا بإنجاب ثلاثة أطفال فأنجبناهم. زوجي يعاني من الشلل لذا أتوسل إليكم أن تمدوا يد العون لنا”.

Rize'ye giden Erdoğan'dan bir kadın böyle yardım istedi: 3 tane dedin 3 tane yaptım, oğlumun adını Tayyip koydum. Ne olur yardım et👇 pic.twitter.com/4HG6K8msRw — Yol TV (@YolTV) August 15, 2020

وأعلن الرئيس التركي في عدة مناسبات رفضه تحديد النسل في الأسر التركية، داعيا الأمهات إلى زيادة عدد الأتراك.

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