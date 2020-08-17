أنقرة (زمان التركية) – وصف وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو، تصريحات المرشح الرئاسي جو بايدن حول تركيا بأنها: “تصريحات جاهل يتجاوز الحدود”.

وتناولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يوم السبت تصريحا أدلى به العام الماضي المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن الذي تحدث في مقطع فيديو، بطريقة سلبية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث وصفه بـ”المستبد”، وقال إنه سيدعم ويشجع المعارضة التركية في حال أصبح رئيسا لإسقاط أردوغان عبر الانتخابات.

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قال أمس الأحد عقب خلال لقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو فى جمهورية الدومنيك، على نتائج الاجتماع وكذلك تصريحات جو بايدن.

وأوضح تشاوش أوغلو أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات العالقة على رأسها الأزمة الليبية، مؤكدًا أن الاستشارات ستستمر بين البلدين، فيما يتعلق بالملف الليبي، على مستوى الخبراء.

وهاجم تشاوش أوغلو جو بايدن على خلفية تصريحاته عن دعم المعارضة التركية في حالة فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: “تصريحات جاهل تتجاوز الحدود. شعبنا هو من يقرر من سيغير سواء الحكومة أو رئيس الجمهورية. لا يستطيع أحد أن يصدر لنا القرار لا من أمريكا أو من أي دولة أخرى”.

وفي وقت سابق أمس وصف الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، عبر تغريدة باللغة الإنجليزية تصريحات مرشح الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بشأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بأنها تعكس “غطرسة”.

وقال كالين إن نظرة بايدن لتركيا تعكس جهل وغطرسة ونفاق، وأضاف: “تركيا لم تعد دولة تتلقى التعليمات والأوامر، لكن إن كنت تعتقد أنه لا يزال بإمكانك تجربة الأمر فلتفعل. وستدفع الثمن”.

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