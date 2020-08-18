أنقرة (زمان لتركية) – قالت معلومات إن أثر تطبيق قانون “الرقابة على الإعلام الاجتماعي” بدأ يظهر مؤخرا في تركيا، حيث بدأت السلطات تحجب محتويات على محركات البحث على الإنترنت.

حساب “[email protected]” على تويتر، والذي يسلط الضوء على المواقع المحظور الوصول إليها في تركيا، وكذلك الأخبار ومحتويات مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن أن الحكومة بدأت بحجب محتويات معينة بالفعل تطبيقا لمشروع القانون الجديد الذي يسمح بمراقبة المحتويات على الإنترنت ومحركات البحث.

وبحسب القانون الجديد، فإن القضاة يمكنهم إرسال طلبات إلى اتحاد مزودي خدمات الإنترنت، بشأن أي محتوى على محركات البحث جوجل وبينج وياهو وياندكس.

وأفاد حساب “EngelliWeb” أن محركات البحث مثل جوجول وبينج وياهو وياندكس بدأت تستجيب لمطالب أنقرة بشأن عدم عرض محتويات معينة تعتبر أنها محتويات معارضة لمصالحها الوطنية ووجهات نظرها.

5) Bir başka örnek de Yandex arama motorundan. https://t.co/Hfe8iZv5xY'da arattığımız URL sonuçlarda ilk sırada çıkıyor, ancak aynı URL https://t.co/um9PlNKA9N'deki sonuçlarda gözükmüyor. pic.twitter.com/q0uYmabE8f — EngelliWeb (@engelliweb) August 16, 2020

ولفت الحساب إلى أن رواد الإنترنت في تركيا لا يستطيعون الوصول إلى محتويات معينة، لكن إذا تم الدخول إلى الرابط عينه في أي بلد خارج تركيا فإنه يمكن الوصول إلى ذلك المحتوي، مما يدل على شروع تركيا في تطبيق القانون الجديد الذي تستغله حكومة حزب العدالة والتنمية لحجب المحتويات والمواقع المعارضة.