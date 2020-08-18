واشنطن (زمان التركية) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقا على تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكي جو بايدن التي أزعجت تركيا، إن الرئيس رجب أردوغان لا يسمع لأحد غيره.

وكان بايدن وصف أردوغان بالمستبد، وأنه سيعمل على الإطاحة به حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، في تصريحات قديمة أعادت وسائل الإعلام تسليط الضوء عليها هذا الأسبوع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحاته لقناة فوكس نيوز إنه الشخص الوحيد بين قادة العالم الذي يستمع أردوغان لكلامه، وإن حكومات الدول الأخرى تتقدم بطلبات إليه من أجل التوسط للحديث مع أردوغان.

وزعم ترامب أن ‏كثيرًا من زعماء دول العالم يطلبون منه التوسط للتفاوض مع أردوغان، مؤكدين أن أردوغان لا يستمع لغيره، وتابع: “‏سألت هؤلاء الزعماء: هل ‏هذا لأني رئيس الولايات المتحدة؟ فقالوا: لا، هذا الأمر يتعلق بشخصيتك، ‏أنت الوحيد الذي يتمكن من الحديث معه. نعم أنا أستطيع الحديث معه بالفعل، فهو يستمع لحديثي”.

ترامب وصف أردوغان بأنه أفضل لاعب شطرنج في العالم، فيما وصف خلال الحوار منافسه على رئاسة البلاد جو بايدن بـ”هذا الرجل” دون ذكر اسمه.

وأكد ترامب أنه الوحيد القادر على التفاهم مع أردوغان، لأنه ينصت إليه، على حد قوله.

وكان جون بلوتون مستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي تناول في كتاب “الغرفة التي شهدت الأحداث”العديد من الحقائق حول العلاقة بين ترامب وأردوغان.

ووفق الكتاب كانت المرة الوحيدة التي انزعج فيها ترامب من أردوغان بعد رفض تركيا إطلاق سراح القس أندرو برونسون الذي اعتقلته تركيا بتهمة التجسس والقيام بإنشطة إرهابية عام 2016، لكن أردوغان رضخ في النهاية وأفرج عن برونسون رغم التهم الموجهة له بسبب العقوبات التي فرضها ترامب على تركيا.