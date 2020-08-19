أنقرة (زمان التركية) – وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية تحذيرات إلى قيادات الحزب خلال اجتماعات اللجان التنفيذية والتشريعية مطالبا إياهم بعدم طرح الخلافات الداخلية خارج جدران الحزب، والتركيز على مواجهة المعارضة.

واستغرق الاجتماع المغلق الذي أقيم بمقر الحزب يوم أمس قرابة الساعتين ونصف.

وذكرت صحيفة حريت أن أردوغان وجه عددا من التحذيرات لأعضاء الحزب خلال الاجتماع قائلا: “فليحتفظ الجميع بآرائه. ولتظل نقاشاتنا داخل جدران الحزب. يجب علينا ألا نهدر طاقتنا فيما بيننا بل علينا أن نوجهها للمعارضة ومن يعملون على زعزعة استقرار تركيا. يجب ألا نهدر طاقتنا في طرح نقاشاتنا الداخلية خارج جدران الحزب”.

وشهد الاجتماع أيضا جدلا حول “كورونا”، حيث ذكر أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب أن فيروس كورونا المستجد عاد ليضرب تركيا من جديد. وفي رد منه على العضو ذكر أردوغان أن تركيا تدير عملية التصدي للفيروس بشكل جيد وأن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا في الإصابات.

وأشار عضو آخر باللجنة التنفيذية إلى ارتفاع إصابات كورونا بمدينة شانلي أورفا وامتلاء المستشفيات بالمدينة. وفي تعليق منه على هذا ذكر أردوغان أن وزارة الصحة تجري الإجراءات اللازمة وستتخذ الإجراءات اللازمة.

ولم يتجاهل أردوغان الوضع الاقتصادي خلال الاجتماع قائلا: “الاقتصاد التركي يبلي بلاء حسنا مقارنة بالدول الأخرى. نحن في وضع يدعو للتفاؤل وعليكم شرح هذا الأمر جيدا للمواطنين”.

هذا ومن المنتظر أن يعقد أردوغان اجتماعا اقتصاديا شاملا خلال هذا الأسبوع.

وفقدت الليرة التركية 20 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام، وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية.

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