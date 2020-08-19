أنقرة (زمان التركية) – اتهم الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك، حزب المعارضة الرئيس في البلاد بالإعداد لانقلاب على الرئيس رجب أردوغان بمعاونة أمريكية.

تشاليك علق على تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إنه سيدعم المعارضة التركية إذا فاز بالانتخابات، معتبرا إياها دليل على أن حزب الشعب الجمهوري حزب داعم للانقلابات.

تشاليك قال في تصريحاته: “عندما ننظر إلى تاريخنا السياسي… هل هناك محاولة انقلابية لم يقف خلفها حزب الشعب الجمهوري؟”.

وأضاف: “نحن نتابع الانتقادات الشريفة التي تصلنا عن الاقتصاد، ولكن من يستغلون هذه الازمة عليهم أن ينظروا إلى دول العالم، فقد نجحت تركيا في إدارة أزمة الوباء. وسنستمر في الوقوف بجانب المنتجين”.

يأتي ذلك رغم أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أدان تصريحات بايدن التي أعادت وسائل الإعلام نشرها هذا الأسبوع، وقال كليجدار أوغلو الأحد إن حزبه صاحب موروث يكافح من أجل استقلال تركيا. وشدد على رفضه القاطع لكافة “القوى الإمبريالية”. .

وكان بايدان قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/ إنه مستعد لدعم المعارضة التركية في حال فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ووصف أردوغان بأنه مستبد،

إلا أن حزب العدالة والتنمية انتظر مدة طويلة دون الرد على هذه التصريحات.

وقال الكاتب الصحفي بوبي غوش في تقرير بجملة بلومبرج: “احتمالات أن يكون السياسيون ووسائل الإعلام التركية قد غفلوا عن هذا الفيديو لهذه الفترة الطويلة ضعيفة. من الممكن النظر إلى الأمر على أن له علاقة بنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي كشفت تقدُّم بايدن على ترامب بفارق كبير. تصريحات متحدث الرئاسة إبراهيم كالين التي قال فيها: (ستدفعون الثمن) مثيرة للجدل”.

وقال كالين إن نظرة بايدن لتركيا تعكس جهل وغطرسة ونفاق، وأضاف: “تركيا لم تعد دولة تتلقى التعليمات والأوامر، لكن إن كنت تعتقد أنه لا يزال بإمكانك تجربة الأمر فلتفعل. وستدفع الثمن”.