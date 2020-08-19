أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 1263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة مساء الثلاثاء.

وتسجل حالات الإصابة اليومية في تركيا ارتفاعا متزايدا يوما بعد يوم منذ الثالث من الشهر الجاري الذي تخطت فيه الإصابات 1000 إصابة.

وبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس 251 ألفًا و805 حالة، فيما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 6016 حالة.

وأشار كوجا إلى ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس إلى 232 ألفًا و913 حالة بعد تسجيل 942 حالة تعافي جديدة.

ولفا كوجا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات لمشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها ارتفع إلى 5 ملايين و882 ألفًا و406 تحليلًا، بعد إجراء 82 ألفًا و318 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.