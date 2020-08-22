واشنطن (زمان التركية)ـــ يزور المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري تركيا هذا الشهر للقاء المسئولين الأتراك ورموز المعارضة السورية.

وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن جيمس جيفري، سيزور تركيا وسويسرا بين 22 – 28 أغسطس الجاري، لبحث ملف سوريا والتطورات الراهنة في المنطقة.

الخارجية ذكرت في بيان، الجمعة، أن نائب مساعد وزير الخارجية، جويل رايبورن، سيكون ضمن الوفد المرافق لجيفري في الزيارة.

وقال البيان إن المبعوث الأمريكي جيفري سيلتقي رمزوز المعارضة السورية وممثلي المجتمع المدني في إسطنبول، وسيبحث آخر التطورات في سوريا، ومناقشة سياسة الضغط الاقتصادي والسياسي التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد نظام الأسد. وفق وكالة الأناضول.

وذكر أن جيفري سيجتمع بالمسئولين الأتراك، وسيبحث معهم قضايا مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، وملف سوريا، والتعاون الثنائي في المنطقة.

وأوضح أن الجانبين سيناقشان أيضا تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وخلال زيارته إلى سويسرا، يلتقي جيفري المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، والقادة المشاركين في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي تنطلق الإثنين المقبل في جنيف.

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