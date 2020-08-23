جيراسون (زمان التركية)ــ كشف وزراء في الحكومة التركية عن حصيلة الخسائر المادية والبشرية جراء كارثة مدينة جيراسون شمال شرق تركيا التي تعرضت لفيضانات وانهيارات أرضية جراء سيول عنيفة ضربت المنطقة.

قال الرئيس التركي رجب أردوغان إنه نتيجة كارثة الفيضانات الشديدة في جيراسون وديرلي وياغدير “لدينا 5 وفيات وحوالي 12 جريحا في حصيلة أولية”.

وأوضح أن “هناك جسور محطمة ومنهارة” وذكر أن وزرائه نقلوا له أنها “كارثة خطيرة”.

وصرح وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم من موقع الحادث بأن الفيضانات أسفرت عن: “انهيار 4 مباني، و تضرر 200 مبنى في دوغانكنت، وانهيار 3 مبان في ديريلي، وتضرر 152 مبنى، و 10 مباني مدمرة، و 9 متضررة بشكل طفيف في ياغدير.”

وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي أوضح أن دراسات تقييم الأضرار في جراسون مستمرة وقال “يبدو أن الضرر الزراعي أقل مما توقعنا”. وذكر أنه تقرر تقديم دعم بقيمة 5 ملايين ليرة للمنطقة.

وزير الداخلية سليمان صويلو قال إنه بفعل الفيضانات أغلقت طرق 118 قرية وتم فتح 20 طريقًا منها حتى الآن.

وأفاد الوزير أن 944 موظفًا من جميع الوزارات يشاركوا لإزالة آثار الفيضانات في جراسون.

وفي السياق نفسه أصدرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بيانا أعلنت أن مناطق درلي واسبيا ودوغان كنت وتريبولو وجوجا وجورالا وياغلي دارا شهدت سيولا وانهيارات أرضية وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة في جيراسون مشيرة إلى انقاذ 127 مواطنا حتى الآن خلال أعمال البحث والإنقاذ التي يشارك فيها الهلال الأحمر التركي و153 مركبة و423 عنصر من فرق الإنقاذ.

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