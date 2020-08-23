إسطنبول (زمان التركية) – قالت تقارير يونانية إن دولة الإمارات العربية المتحدة سترسل طائرات عسكرية إلى منطقة شرق المتوسط لإجراء مناورات مشتركة في المنطقة التي تنقب فيها تركيا عن البترول.

موقع “OdaTV” الإخباري التركي قال عن ذلك أن دولة جديدة انضمت إلى قائمة أعداء تركيا.

حسب الموقع الإخباري التركي، تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإرسال طائرات من طراز إف-16 إلى ميناء صودا الاستراتيجي في جزيرة كريت اليونانية للمشاركة في المناورات العسكرية المنتظرة في شرق المتوسط.

وأشار الموقع نقلا عن التقارير اليونانية إلى أنه في ظل العلاقات الإماراتية التركية المتوترة بشكل حاد مؤخرًا، تزيد أبوظبي دعمها لكل من مصر واليونان وإسرائيل وقبرص اليونانية (الجنوبية) في شرق المتوسط.

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