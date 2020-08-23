إسطنبول (رمان التركية) – أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارًا بتشكيل “مديرية قوات الدعم” تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، فيما اعتبرت كيانا خاصا لتوفير الحماية لأردوغان.

قرار رئيس الجمهورية ينص على تشكيل مديرية قوات الدعم، في مدينة إسطنبول، كقوات موازية تابعة للمديرية العامة للأمن مباشرة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الجمعة.

القرار تسبب في موجة انتقادات من أحزاب المعارضة، واتهم نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي جارو بايلان القرار.

وقال بايلان: “إن نظام الرجل الواحد يريد تشكيل قوات موازية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، تشبه قوات شوتزشتافل SS النازية”.

أضاف “نرى أنه سيتم تشكيل قوات جديدة، وستكون تابعة لقصر الرئاسة، وستكون هذه القوات مرتبطة بأوامر وتعليمات مباشرة من القصر. هذه الخطوات خطيرة للغاية. ونرى أن هناك ضرورة لأن يكون هناك موقف قوي من المواطنين والأحزاب السياسية”.

وأوضح أن نظام حزب العدالة والتنمية يريد تشكيل نظام مستبد يدهس به الآخرين، مؤكدًا أن هذا يعني انعدام دولة القانون بشكل كامل.

يذكر أن الزعيم النازي أدولف هتلر أنشأ فرقة لحمايتهِ وتنظيم أماكن إلقاء خطبهِ وكانت حينها تعرف باسم شوتزشتافل Schutzstaffel، كانت منظمة شبه عسكرية كبرى بقيادة هتلر والحزب النازي في ألمانيا النازية، وبعد ذلك في جميع أنحاء أوروبا التي احتلتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. ومنذ عام 1929 وحتى انهيار النظام في عام 1945، كانت قوات الأمن الخاصة أول وكالة للأمن والمراقبة والإرهاب داخل ألمانيا وأوروبا التي تحتلها ألمانيا.

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