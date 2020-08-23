(زمان التركية) – سجلت تركيا مؤخرًا ارتفاعًا في إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وزير الصحة فخر الدين كوجا كشف عن تسجيل 1309 حالة إصابة جديدة، و22حالة وفاة مساء السبت.

ومر حتى الآن 20 يوما على تجاوز الإصابات 100‪0 حالة في تركيا، فيما شهد ها الأسبوع تجاوز الإصابات 120‪0 حالة.

مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 257 ألفًا و32 حالة، وارتفاع أعداد الوفيات إلى 6102 حالة.

وذكر كوجا أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 236 ألفًا و370 حالة، بعد تسجيل 801 حالة تعافي جديدة، بتراجع عن المتوسط اليومي لأعداد المتعافين في الفترة الأخيرة.

كوجا لفت أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالة إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 6 ملايين و247 ألفًا و164 تحليلًا، بعد إجراء 93 ألفًا و7 تحاليل جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

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