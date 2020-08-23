بروكسيل (زمان التركية)ــ أكد مفوض أوروبي التضامن الكامل مع اليونان وقبرص ضد “انحرافات” تركيا في شرق البحر المتوسط.

وقال مارغريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية، اليوم الأحد في مقابلة مع صحيفة “ريال نيوز” اليونانية إنه “في مواجهة الاستفزاز والانحراف التركي، توضح أوروبا أن احترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو السبيل الوحيد”.

وقال شيناس إن أوروبا مستعدة لمواجهة تركيا على أساس ثلاثة محاور “التهدئة – الحوار – الحلول الدائمة”.

عند سؤاله عن الجدل الدائر في الاتحاد الأوروبي بشأن التغييرات في مجال السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة، اعترف شيناس بأن هناك أزمة في تشكيل موقف موحد وحاسم بشأن السياسة الخارجية والدفاع نتيجة لقاعدة الإجماع ، والتي تسمح للمترددين في عرقلة الطموحين.

وشدد على أنه مع “استخلاص الدروس من الوضع الجيوسياسي الحالي، لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوفي الأيدي. حان الوقت للانتقال إلى الخطوات التالية في تحديد التفاصيل العملية للمساعدة المتبادلة والتضامن”.

وتصر تركيا على التنقيب عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، رغم اعتراض جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

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