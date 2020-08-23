إسطنبول (زمان التركية) – تدخل وزير الداخلية سليمان صوليو لإعادة ضابطين إلى العمل مرة أخرى رغم الضجة التي حدثت بسبب اعدائهما على شابة.

الواقعة كانت في يوم الأربعاء الماضي بمنطقة قاضي كوي في الشطر الأسيوي من مدينة إسطنبول؛ حيث أوقف اثنان من قوات الأمن شابة تدعى رنا باتي (19 عامًا) كانت تسير مع أصدقائها دون أن تضع قناع الوجه.

وانتشر مقطع فيديو يسجل لحظة اعتداء قوات الأمن على الشابة تركية في منطقة قاضي كوي في الشطر الأسيوي من إسطنبول، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

#YurticiKargoCevapVer | Kadıköy'de maske takmadığı gerekçesiyle polis şiddetine ve ardından nefret söylemlerine maruz kalan Rana Batı; adresini bulan bir erkek tarafından linçle tehdit edilmişti. Erkeğin Yurtiçi Kargo çalışanı olduğu ve adrese bu vasıtayla ulaştığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/jI97bQBMsh — Hergele Postası (@HergelePostasi) August 23, 2020



وعقب ذلك صدر قرار بفصل الضابطين من عملهما، وفتح تحقيقات إدارية وقضائية ضدهما بناءً على قرار من والي المدينة، إلا أن وزير الداخلية سليمان صويلو تدخل وأصدر قرارا بعودتهما للعمل مرة أخرى.

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