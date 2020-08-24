إسطنبول (زمان التركية) – يجهز وقف “أوكتشولار” في تركيا الذي يشرف عليه بلال، نجل الرئيس رجب أردوغان، لإقامة احتفال جماهيري علني رغم أن وزراة الداخلية التركية تحظر الاحتفالات الجماهيرية بسبب فيروس كورونا.

وقف بلال سيقيم في 26 أغسطس الجاري احتفالا بالذكرى 949 لمعركة ملازكرد التي دارت بين الإمبراطورية البيزنطية والسلاحقة الأتراك في عام 1071.

يأتي الاحتفال رغم قرار وزارة الداخلية بالتأكيد علحظر الاحتفال العلني بالذكرى 98 لعيد النصر الذي سيحل في 30 أغسطس/ آب الجاري.

وزارة الداخلية التركية أصدرت بيانا وزع على جميع مديريات الأمن بتاريخ 19 أغسطس/ آب الجاري، ينص على حظر الاحتفال.

بالرغم من تعميم القرار على جميع المدن ومديريات الأمن، والتأكيد على منع تنظيم أي أشكال الاحتفالات سيقيم وقف أوكتشولار احتفاله.

وكانت وزارة الداخلية قالت إن سبب حظر احتفالات عيد النصر هو الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وان الاحتفال سيقتصر على فعاليات تقام افتراضيا على الإنترنت.

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