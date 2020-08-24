أنقرة (زمان التركية) – بعد أن كانت مجموعة شكور أوفا هولدينج القابضة إحدى أكبر وأعرق الشركات التركية، وتضم تحت مظلتها شركة توركسيل للاتصالات، باتت الآن في وضع صعب للغاية نتيجة عجزها عن سداد مليار و141 مليون و955 ألف ليرة تركية ديونًا لصالح أحد البنوك التركية.

بنك “إيش” التركي أرسل إخطارات وإنذارات للشركة وضامنيها من أجل سداد المديونية المتراكمة، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على نتيجة، مما دفعه لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية الابتدائية.

خلال مراحل التقاضي طلب البنك من الشركة سداد 250 مليون ليرة تركية كدفعة أولى من الديون المطالبة بها، إلا أن الشركة لم تتمكن من سداد الدفعة الأولى أيضًا، مما دفع البنك لإرسال إخطار لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية القابضة وشركة دمير توبراك المساهمة وشركة تشوكور أوفا للماكينات والتصنيع، لسداد مبلغ 797 مليون و199 ألف ليرة تركية، بصفتهم الضامنين لقروض الشركة الأم.

ومع عجز الشركة والشركات الضامنة عن سداد المديونية المطلوب سدادها، أقدم البنك على رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية الابتدائية، من أجل الحجز على أصول وممتلكات الشركات.

–