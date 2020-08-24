أنقرة (زمان التركية) – كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، أن وزارة العدل الأمريكية اعتبرت الوثائق والأدلة التي قدمتها حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، لتسليم فتح الله كولن، “غير مقنعة”.

وخلال مقابلة مع موقع T24 التركي الإخباري، أكد بولتون أن السلطة القضائية هي صاحبة القرار فيما يخص إعادة فتح الله كولن إلى تركيا أو لا وليس السلطة السياسية تحت إدارة دونالد ترامب.

وأضاف بولتون، الملقب بـ”صندوق ترامب الأسود”، أن ترامب لم يلعب دورا في عملية اتخاذ هذا القرار، وأن أردوغان ونوابه صرحوا خلال عدد من المحادثات أنهم سيرسلون أدلة تثبت ارتكاب كولن لجرائم عديدة ضد الحكومة التركية لكنها قوبلت بالرفض بسبب أنها غير مقنعة.

وقال: “تم تقديم نفس الملفات بضع مرات. بحث المسؤولون بوزارة العدل الملفات المقدمة وطلب الترحيل. ولكن اتفاقية تسليم المتهمين المتبادلة بين الدولتين تنص على ضرورة تطبيق بعض الشروط قبل تسليم أي متهم”.

هذا وأكد بولتون أن المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية بحثوا في الأدلة المقدمة من جانب الطرف التركي وتوصلوا إلى أنها غير كافية لإعادة كولن، مفيدا أن هذا القرار هو قرار صادر عن وزارة العدل بشكل أساسي ولم يتدخل فيه الرئيس ترامب.

ومنذ أن أصدر جون بولتون مؤخرا كتابه “الغرفة التي شهدت الأحداث” والذي تناول فيه علاقة الرئيس دونالد ترامب بنظيره التركي رجب أردوغان، متناولا عدة قضايا بارزة، أصبح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق صيفا في المواقع الإخبارية التركية لإجراء حوارات صحفية.

–