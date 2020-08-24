إسطنبول (زمان التركية) – قالت تقارير إن نادي غلطة سراي، توصل لاتفاق مع اللاعب المالي إسماعيل كوليبالي المحترف في صفوف نادي ساربسبورغ النرويجي.

وفق المعلومات التي تم التوصل إليها، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة على كواليس المستطيل الأخضر اتفق غلطة سراي التركي مع لاعب خط الوسط المالي إسماعيل كوليبالي، لتدعيم صفوفه في الموسم القادم، مقابل 1.4 مليون يورو.

يشار إلى أن نادي غلطة سراي يغيب عن صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بسبب ضعف بعض مراكز الفريق. وقد فاز نادي باشاك شهير بطولة الدوري لهذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، وتمكن من الوصول إلى بطولة دورية أبطال أوروبا، إلا أنه خرج مبكرًا في أول مبارياته في البطولة.

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