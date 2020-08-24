أنقرة (زمان التركية) – تناولت وسائل الإعلام التركية صورا يُزعم أنها تعود لابنة الرئيس السوري بشار الأسد، زين الأسد، على متن يخت فاخر في مدينة بودروم التركية.

وزعم أن الفتاة الشابة التي تبلغ من العمر 16 عاما تقضي عطلتها في تركيا منذ فترة، حيث تجولت بمدينة إسطنبول من ثم توجهت إلى بودروم برفقة أصدقائها على متن يخت فاره وقامت باستئجار ست سيارات.

جولة في إسطنبول

وتضمنت الادعاءات المثارة زيارة زين الأسد أقاربها الذين يقضون عطلتهم في إسطنبول خلال الأيام الماضية، حيث قامت بإجراء جولة في المدينة من ثم توجهت برفقة أصدقائها إلى سواحل بحر إيجة.

عطلة على متن يخت فاخر

وذكرت صحيفة صباح أن الادعاءات المثارة تشير إلى قيام فريق لم يتم الكشف عن هوياته باستئجار ست سيارات فارهة في بودروم.

اختفاء الجندي الذي أعلن حبه لابنة الأسد

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت إعلان جندي سوري يُدعى يزن سلطاني حبه لابنة الأسد من خلال تسجيل مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف عن حبه الشديد لابنة الأسد وطلب الزواج منها غير أن أنبائه انقطعت عقب نشره هذا التسجيل المصور.

يشار إلى أن العلاقات الدبوماسية بين دمش وأنقرة مقطوعة منذ سنوات على إثر الاحتجاجاات الشعبية التي وقعت في عام 2012، وتحولت تركيا على إثرها إلى أكبر مضيف للاجئين السوريين، لكن في الماضي كانت هناك صداقة تجمع عائلة الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب أردوغان وكانت هناك زيارات عائلية متبادلة.

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