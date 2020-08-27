أنقرة (زمان التركية)ـــ لن يتمكن فريق نادي أنادولو إفيس لكرة السلة Anadolu Efes من المشاركة في بطولة التحضير للموسم الجديد التي ينظمها الدوري الأوروبي THY Europa League بسبب قيود السفر بسبب وباء فيروس كورونا.

وفي البيان الذي نشر على موقع الإلكتروني للدوري الأوروبي ، تم الإعلان عن إدراج ألبا برلين الألماني لكرة السلة في البطولة بدلاً من أنادولو إيفيس، الذي مخططا مشاركته في البطولة .

وسيتنافس فيرق ألبا برلين مع الإيطالي إيه إكس أرماني إكستشينج ميلان وباناثينايكوس اليوناني وزالغيريس في البطولة التي ستقام في زالغيريو أرينا في كاوناس ، ليتوانيا في 12-13 سبتمبر.

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