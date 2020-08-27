أنقرة (زمان التركية)ــ من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020 ، بحسب استطلاع أجرته وكالة الأناضول اليوم الخميس.

يوم الاثنين المقبل ، ستصدر هيئة الإحصاء التركية TurkStat أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفترة خلال شهري أبريل ويونيو.

توقعت لجنة مؤلفة من 17 اقتصاديًا متوسط ​​نمو سلبي بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الربع الثاني ، يتراوح بين -7٪ و -15٪.

توقع الاقتصاديون أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا في عام 2020 سيتقلص 1.8٪ في المتوسط ​​- أعلى مستوى عند 3.8٪ ، وأدنى مستوى عند 0.5٪.-.

توسع الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 4.5٪ في الربع الأول من عام 2020.

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوم الأربعاء أنه في الربع الثاني من عام 2020 ، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 10.9 ٪ على أساس سنوي.

ومؤخرا توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%، وأن تصل نسبة نموه في العام 2021 إلى 5.4%.

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