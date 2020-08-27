أنقرة (زمان التركية)ــ من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020 ، بحسب استطلاع أجرته وكالة الأناضول اليوم الخميس.
يوم الاثنين المقبل ، ستصدر هيئة الإحصاء التركية TurkStat أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفترة خلال شهري أبريل ويونيو.
توقعت لجنة مؤلفة من 17 اقتصاديًا متوسط نمو سلبي بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الربع الثاني ، يتراوح بين -7٪ و -15٪.
توقع الاقتصاديون أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا في عام 2020 سيتقلص 1.8٪ في المتوسط - أعلى مستوى عند 3.8٪ ، وأدنى مستوى عند 0.5٪.-.
توسع الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 4.5٪ في الربع الأول من عام 2020.
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوم الأربعاء أنه في الربع الثاني من عام 2020 ، تقلص الناتج المحلي الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 10.9 ٪ على أساس سنوي.
ومؤخرا توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.9%، وأن تصل نسبة نموه في العام 2021 إلى 5.4%.
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