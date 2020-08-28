أنقرة (زمان التركية): أفادت وزارة الدفاع التركية بانعقاد اجتماع مهم بين وزير الدفاع التركي ووزير الداخلية الليبي في أنقرة .

وقالت الوزارة في بيان لها وفق متابعة تركيا الان ان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار استقبل وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في أنقرة.

وعقد الوزيران لقاء ثنائيا، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ليبيا.

وسبق أن اكدت جمهورية تركيا أنها لن تسمح للمرتزقة والانقلابيين والمأجورين بزعزعة استقرار ليبيا .

وقال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في تصريحات له،ان تركيا تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وأبرمت اتفاقيات معها.

ودعا شنطوب الدول التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في ليبيا أن تحترم الحكومة الشرعية الليبية.

وخص المسؤول التركي كلا من مصر والإمارات وفرنسا.

جاءت تصريحات شنطوب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأعلى الليبي، خالد المشري في مدينة اسطنبول.

وأوضح شنطوب، أنه تناول مع المشري مستجدات الأوضاع الراهنة في ليبيا، مبينا أن تركيا تدعم إحلال السلام الداخلي في ليبيا.

واضاف شنطوب ان الأطراف الليبية توصلوا إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية، معربا عن أمله في أن يكون الاتفاق خطوة لإحلال السلام.

وشكك رئيس البرلمان التركي في موقف الانقلابي حفتر حيال الاتفاق.

وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال زيارته لليبيا أن تركيا تتقاسم امكانياتها مع ليبيا.