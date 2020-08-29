(زمان التركية)- تجاوزت إصابات كورونا في تركيا هذا 150‪‎0 حالة إصابة مجددا فيما ارتعت أعداد الوفيات بشكل ملحوظ، في ظل مخاوف من موجة ثانية تضرب البلاد،

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أمس الجمعة، تسجيل 1517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و36 حالة وفاة.

وكانت تركيا سجلت الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ أشهر 1500 إصابة ثم انخفض عدد الإصابات الذي ظل فوق 1200 حالة، كما لم تسجل البلاد أكثر من 30 حالة وفاة قبل أمس.

‎الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي أعداد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 265 ألفًا و515 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 6245 حالة.

‎وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 241 ألفًا و809 حالة، بعد تسجيل 1017 حالة.

‎ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها ارتفع إلى 6 ملايين و835 ألفًا و674 تحليلًا، بعد تسجيل 107 ألفًا و814 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكان رئيس قسم أمراض الأطفال المعدية بكلية الطب في جامعة حاجي تبه، محمد جيهان، ذكر أن بات هناك فجوة الكبيرة بين أعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الشفاء.

وخلال بث مباشر على قناة (خبرترك) ذكر جيهان أن الفيروس خرج عن السيطرة، وأوضح أن الإصابات الجديدة تتجاوز عدد المتعافين.

قال المسئول الطبي التركي: “عندما تتجاوز أعداد المتعافين أعداد الإصابات الجديدة حينها فقط سنتمكن من إعلان السيطرة على الفيروس مجددا”.

وزعم جيهان أن الإصابات الفعلية تفوق المعلن، قائلا: “الإصابات الحقيقية أكثر، لكن ما يهم هو النسبة بين الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين”.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا مطلع هذه الشهر أقل من 1000 حالة، وهناك تخوف من موجة ثانية لإصابات كورونا بين المواطنين.

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