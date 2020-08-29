قارص (زمان التركية)ــ أحيا منتمون للطائفة الشيعية في ولاية قارص شرق تركيا الذكرى 1381 لوفاة سبط الرسول محمد، والإمام الثالث عند الشيعة الحسين بن علي.

شارك عدد قليل من الأشخاص في إحياء الذكرى بحديقة مسجد حضرة علي جارشي ومسجد إشيكلي، في نطاق تدابير فيروس كورونا (كوفيد -19) مقارنة بالأعوام السابقة.

قام مواطنون بلطم وجوههم أمام باحات المساجد وتقييد أنفسهم بالسلاسل والبكاء على إثر المرثيات التي تم إنشادها، وهي طقوس شيعية خاصة بذكرى وفاة الحسين.

ولوحظ أن المشاركين ارتدوا أقنعة واتبعوا قاعدة المسافة الاجتماعية.

صرح إمام مسجد إيشيكلي، سيد أحمد إردم، للصحفيين بأنهم أمضوا شهر محرم صامتين هذا العام بسبب الوباء.

مذكرا بأنهم يحيون ذكرى شهداء كربلاء كل عام في المدينة، قال إردم: “لم نتمكن من السير في قارص، لم نتمكن من الذهاب للاستشهاد، لذلك هناك مرارة كبيرة بداخلنا. في حدائق المساجد، نتذكر شهداء كربلاء بمشاركة أقل من السنوات السابقة”.

كما يحي الشيعة في مدينة كربلاء بالعراق التي توفى بها الحسين ذكراه التي توافق اليوم العاشر من شهر المحرم، إلا أن جائحة كورونا تسببت هذه السنة في بعض التقيدات.

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